قوة امنية تصد تعرضا ارهابيا على احد ابراج المراقبة في الطارمية

2021/01/04 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاثنين، بأن قوة امنية صدت تعرض ارهابي على احد ابراج المراقبة في الطارمية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية صدت تعرضا ارهابيا على احد ابراج المراقبة بالقرب من ابن سينا في الطارمية".

واضاف ان "ذلك لم يسبب بوقوع اية اصابات"، مشيرا الى ان "المسلحين لاذوا بالفرار".

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