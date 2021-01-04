مقتل جندي في اشتباك مع 'إرهابيين' جنوب بغداد

2021/01/04 | 22:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل جندي في اشتباك مع "إرهابيين" جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جندياً قُتل نتيجة اشتباك مع عناصر ارهابية ضمن قرية المروح في قضاء الرضوانية".ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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