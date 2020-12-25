لبنان تدخل مرحلة الإغلاق العام لمواجهة كورونا

2021/01/04 | 22:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بمكافحة فايروس كورونا، عن الإغلاق العام في البلاد اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الحالي.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية محمد فهمي إن اللجنة ستواكب خلال فترة الإغلاق تجهيز المستشفيات لرفع قدرتها الاستيعابية.

من جهته أكد وزير الداخلية اللبناني، أن وزارته ستخفض عدد الوافدين إلى لبنان خلال فترة الإغلاق.

وكانت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان قد أعلنت يوم السبت 2020/12/26، عن حظر سفر المواطنين العراقيين الى لبنان عبر منافذ اقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان القرار يشمل المواطنين الاجانب المتواجدين في لبنان بعد 2020/12/25، باستثناء الوكالات والوفود التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين.

واضافت: انه تقرر ايضا فرض الحجر الصحي على العراقيين القادمين من لبنان وفق تعليمات وزارة الصحة، لافتة الى ان القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت 2020/12/26 ويستمر لغاية منتصف ليل 2021/1/15.

PUKmedia متابعة

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