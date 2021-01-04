2021/01/04 | 22:34 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السعودية وقطر، الاثنين، على فتح كافة الحدود والاجواء بينهما، قبيل ساعة من عقد “القمة الخليجية“.

وذكرت وسائل اعلام قطرية ان أمير الكويت أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر وولي العهد السعودي من أجل توقيع بيان قمة العلا“، مبينة أنه “تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم“.

واشارت الى أنه “تم الاتفاق على فتح كامل الحدود بين قطر والسعودية بدءا من مساء اليوم، وتم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة“.

وقال ولي العهد السعودي، إن “قمة مجلس التعاون ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم التطلعات نحو لم الشمل والتضامن“.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة افتتاح الحدود البرية والجوية بين قطر والسعودية قبيل القمة الخليجية 7 SKY TV.

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