الهايكو العربي من حوارنا مع الصحفي والأديب جمال المظفر- الحلقة الرابعة – من المثقف العضوي؛ منظومة متكاملة -في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/01/04 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي لا بد من الإبقاء على روح الهايكو المتمثلة في البساطة والآنية، والتنحي المرهف لذات "الهايكيست" (شاعر الهايكو)، والتحلل من زخارف البديع، دون إهمال روح البلاغة المتجددة أيضا، بما يحافظ على هوية الهايكو التعبيرية بالجوار من أشكال شعرية مماثلة لكنها مختلفة، مثل الومضة والشذرة الشعريتين، بل وحتى القصة القصيرة جدا التي يمكن أن تعطي الانطباع أحيانا بأنها هايكو، لكن شتان بين هذه وذاك؛ فللهايكو مقوماته الفن ......





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