2021/01/04 | 22:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، جولة في شوارع العاصمة بغداد برفقة رئيس جهاز مكافحة الارهاب ووزيرين، قبل تناول وجبة الغداء في احد مطاعم العاصمة وتحديداً في منطقة زيونة.

ونشر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لجولة الكاظمي في ساحة التحرير برفقة رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ووزير الثقافة حسن ناظم، قبل ان يتناولوا الغداء في احد مطاعم منطقة زيونة، بين المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : جولة الكاظمي في ساحة التحرير بعد ’غداء زيونة’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : جولة الكاظمي في ساحة التحرير بعد ’غداء زيونة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).