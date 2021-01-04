2021/01/04 | 22:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 127 موزعة كالآتي:

أبو دشير 1

أبو غريب ————–39

الإسكان—————-3

الاعلام—————–4

البياع——————2

التاجي—————–1

الحرية—————–5

الدورة—————–9

السيدية—————-2

الشعلة—————–3

الصالحية —————1

الطارمية—————4

العامرية—————-5

الغزالية—————-2

القادسية—————1

الكاظمية—————1

المحمودية————-4

المنصور —————4

المواصلات————-1

الوشاش—————2

اليرموك—————5

اليوسفية————–1

جكوك—————-1

حي الجامعة———–8

حي الجهاد————-1

حي الخضراء———–2

حي العامل————-3

حي العدل ————–1

سبع البور ————–2

كرادة مريم————-1

ناحية الرشيد————2

سكنة جانب الرصافة ——2

محافظة بابل———–3

محافظة واسط ———-1

الشفاء : 260

الوفيات: لا توجد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 127 المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 127 المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).