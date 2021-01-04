2021/01/04 | 22:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

صوتت الاتحادات الرياضية، اليوم الاثنين، على تشكيل اللجنة الثلاثية لقيادة المرحلة واجراء انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عقد اجتماعاً مع عدد من الاتحادات الرياضية بحضور رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي.

واوضح ان الاتحادات الرياضية وخلال الاجتماع صوتت بالاجماع على اللجنة الثلاثية التي ستقود المرحلة الانتقالية واجراء انتخابات اللجنة الاولمبية.

وتابع ان اللجنة الثلاثية تألفت من: قاسم الخاكاني عميد كلية التربية الرياضة بجامعة بغداد وازاد حسن قادر استاذ بكلية التربية الرياضة بجامعة صلاح الدين واكرم نعيم عطوان مدير عام بوزارة الشباب.

يذكر ان الاولمبية الدولية اوصت درجال بتشكيل لجنة لتسيير امور اللجنة الاولمبية تمهيداً لاجراء انتخابات جديدة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تنشر تفاصيل اجتماع درجال بالاتحادات الرياضية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تنشر تفاصيل اجتماع درجال بالاتحادات الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).