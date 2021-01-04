2021/01/04 | 22:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الخبير العسكري السعودي اللواء محمد القبيبان: هنالك مؤشرات عديدة على وجود عملية عسكرية محدودة لكن السؤال من سيبدأ؟

*القبيبان: الصمت الحالي يمكن ادراجه ضمن الحرب النفسية بين الولايات المتحدة وإيران

*القبيبان: هنالك تأهب واستعداد إيراني كبير لإرسال رسالة الى واشنطن نحن مستعدون

*القبيبان: بدء الحرب بدون وجود أذرع مساعدة فبالتأكيد ستخسر الحرب أمام المجتمع الدولي

*القبيبان: بإمكانية الرئيس الأميركي ان يقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة

*القبيبان: السيد المالكي هو السبب الرئيس في وصول العراق الى ابعد نقطة عن الوطن العربي

*القبيبان: العراقيون سقطوا في فخ استراتيجية التوازن والتعامل مع إيران

*القبيبان: هنالك مال قطري قذر دخل الى العراق كفدية لعدد من القطريين

*القبيبان: العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران لم تتأثر الا بعد حرق مقر السفارة السعودية

*القبيبان: مشكلتنا مع إيران تكمن في اسلوبها الطائفي المذهبي وتدخلها في شؤون دول الجوار

*القبيبان: إيران عبثت في العراق كما تريد منذ 2003 والى الان

*القبيبان: النظام الايراني أرسل مندوبه السامي الى اليمن من اجل اسقاط الحكومة المعترف فيها

*القبيبان: إيران اوصلت العراق الى 2000 سنة الى الوراء

*القبيبان: لا يوجد أحد من رجال الدين المعتمدين في السعودية اعتمد فتوى ضد العراق

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