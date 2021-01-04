عملات الأسواق الناشئة ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

2021/01/04 | 22:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت عملات الأسواق الناشئة لمستوى قياسي في أول يوم تداول لعام 2021 حيث تجاهل المستثمرون الانتشار السريع لفيروس كورونا.

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