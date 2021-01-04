مكتب القائد العام يوضح بشأن فرض حظر التجوال في بغداد

2021/01/04 | 22:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد المتحدث بإسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، أن موعد انتهاء حالة الانذار القصوى في العاصمة بغداد، مرتبط بانتهاء مراسيم ذكرى عيد الجيش العراقي في اليوم السادس من الشهر الجاري.

وقال رسول في مقابلة متلفزة، اليوم (4 كانون الثاني 2020)، إن "الاستعدادات تجري على قدم وساق لاحياء الذكرى المئوية لعيد الجيش وهناك استعراض سيكون مختلفا ومميزا".

وحول قرار فرض حظر التجوال اضاف رسول، إن "الاجراءات الامنية ستكون طبيعية ولحد هذه اللحظة لا يوجد قرار بحظر التجوال أو قطع الطرق وفي حال صدر قرار سيبلغ به المواطنون عبر القنوات الرسمية".

من جانبه اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم المحمداوي في وقت سابق، أن موعد انتهاء حالة الانذار القصوى في العاصمة بغداد، مرتبط بانتهاء مراسيم ذكرى عيد الجيش العراقي في اليوم السادس من الشهر الجاري.

وتحل يوم الاربعاء المقبل، السادس من كانون الثاني ذكرى مرور مائة عام على تأسيس جيش العراق الوطني عام 1921 بتأسيس نواته الوطنية (فوج موسى الكاظم).

ومنذ الجمعة الماضية تفرض القوات الامنية حالة الانذار وسط انتشار امني مكثف بالعاصمة بغداد.

ا.ح

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