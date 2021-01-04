الصحة تحذر من تحور فيروس كورونا رغم تراجع اعداد المصابين

2021/01/04 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

حذر مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي، الاثنين، من تحور فيروس كورونا في داخل العراق على الرغم من تراجع اعداد المصابين.

وقال الحلفي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “سبب انخفاض الاصابات والوفيات لحصول مناعة مجتمعية تتحقق على أرض الواقع ولكن هذا لا يبعد شبح رجوع الاصابات”.

واضاف انه “ربما يتحور الفيروس في داخل العراق والخوف ليس من الوافدين فقط الى الان لا نتملك الامكانية لكشف الفيروس المتحور وهذا يحصل في عدة دول”.

وبين ان “الوزارة ستضع الخطة اللازمة لاستقبال مليون ونصف المليون جرعة من لقاح فايزر ونطمح بتلقيح 40 الى 50% من المجتمع”.

واوضح انه “لا يجوز منح المصاب جرعتين من لقاحين مختلفين ولدينا اتصالات مع شركات عالمية منتجة للقاح كورونا”.



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