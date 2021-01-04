السليمانية.. لا وفيات بكورونا

2021/01/04 | 23:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، حالتين جديدتين بفايروس كورونا خلال 24 ساعة المنصرمة.

وقالت مديرية صحة السليمانية في بيان حصل PUKmedia، على نسخة منه، انها سجلت اصابتين فقط بكورونا، لافتة الى ان المحافظة سجلت (صفر) حالة وفيات بالفايروس المستجد.

واضافت: ان السليمانية سجلت تعافي 9 مصابين من كورونا، مشيرة الى ان عدد حالات الاصابة المتبقية في المستشفيات تبلغ 52 حالة.

PUKmedia خاص

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