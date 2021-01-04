تسجيل ثاني حالة انتحار لفتاة ايزيدية خلال 24 ساعة

2021/01/04 | 23:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدمت شابة ايزيدية ثانية على الانتحار في احدى مخيمات النازحين التابعة لمحافظة دهوك.

اسباب الانتحار وازدياد حالاتها، تأتي ما بين معاناة ومأساة النزوح والعيش في المخيمات في أشد الظروف المأساوية بعد تعرضهم لابادة جماعية على يد تنظيم داعش الاجرامي وعيشهم في المخيمات فترة أكثر من ست سنوات.

اذ اقدمت الشابة احلام خيرو حديدا الحسنوك، وهي من اهالي ناحية تلعزيز جنوبي قضاء شنكال، وهي تبلغ من العمر 15 ربيعا، على الانتحار، اليوم الاثنين، في مخيم شاريا التابع لمحافظة دهوك.

وتعتبر حالة الانتحار هذه هي الثانية في اقل من 24 ساعة.

وكان مصدر مطلع قد أوضح في وقت سابق من اليوم لـ PUKmedia: ان فتاة واسمها اسمهان خضر " 22 عاما"، اقدمت ليلة الاحد، على الانتحار بخيمتها بمخيم اسيان في قضاء شيخان، موضحة، ان الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي في محافظة دهوك.

واضاف: ان عائلة الفتاة كانت قد نزحت بعد اجتياح داعش لشنكال عام 2014 الى المخيمات، لافتا الى ان التحقيقات مستمرة بالحادث.

PUKmedia تحسين كالو/ شنكال

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