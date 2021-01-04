دعماً للقطاع الصحي.. النفط تنجز وتفتتح خمسة مستشفيات في ذي قار

2021/01/04 | 23:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب، اليوم الاثنين، خمسة مستشفيات في عدد من اقضية محافظة ذي قار .

وقال حطاب في بيان تلقته /المعلومة/، انه “وبناءاعلى توجيه الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل تم افتتاح خمس مستشفيات في كل من اقضية (سوق الشيوخ ، الشطرة ، الرفاعي ، الفجر ، قلعة سكر ) وتم انجازها بدعم وتمويل من وزارة النفط وبفترة قياسية لم تتجاوز (6)اشهر وبسعة (52) سرير مع الملحقات الخدمية والصحية ، فضلاً عن غرف للاطباء والمذاخر والمخازن والخدمات الادارية وغيرها”.

واشار حطاب ان “المسؤولية الوطنية تقتضى تظافر جميع الجهود في هذه الفترة الصحية العصيبة لحماية مواطنينا من الاوبئة والامراض” .

من جانبه قال مدير عام شركة نفط ذي قار علي خضير بحسب البيان، ان “الشركة قامت بوضع التصاميم وتنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق مع دائرة صحة المحافظة ، وبتمويل من صندوق المنافع الاجتماعية ، وبمساحة (2500 ) متر مربع لكل مستشفى ، مع توفير جميع الاحتياجات اللازمة لها من ادوية ومستلزمات طبية، حيث تم تسليم دائرة صحة ذي قار (4) مستشفيات منها هذا اليوم ، والمستشفى الخامس تم تسليمه في وقت سابق”.

فيما اثنى مدير عام صحة محافظة ذي قار سعد الماجد على جهود وزارة النفط وشركة نفط ذي قار بدعم القطاع الصحي في المحافظة .انتهى25

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