إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

2021/01/04 | 23:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 بالمئة في مفاعل فوردو النووي.وفي تصريح للتلفزيون الإيراني قال كمالوندي: “تمكنا من الحصول على اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين بالمئة من جهازي طرد مركزيين”.وأضاف: “عادة تستغرق العملية نحو 24 ساعة لكن نتيجة الطرق الحديثة التي […]

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