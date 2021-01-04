واشنطن تطالب طهران بالإفراج الفوري عن الناقلة التي تحمل علم كوريا الجنوبية

2021/01/04 | 23:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الأمريكية تطالب إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية

الخارجية الأمريكية: إيران تهدد حرية الملاحة في الخليج وتسعى للابتزاز من أجل تخفيف العقوبات

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