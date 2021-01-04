امير قطر يعلن حضوره القمة الخليجية في السعودية

2021/01/04 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف الديوان الأميري في قطر الإثنين، أن امير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة الخليجية التي تعقد الثلاثاء في السعودية.

وقال الديوان الأميري في بيان: "يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي ستعقد يوم غد الثلاثاء في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

جاء ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

وأضاف أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالين بولي العهد السعودي وأمير قطر، مؤكداً الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

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