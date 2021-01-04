الداخلية: عمليات القضاء على السلاح المنفلت تهدف لتهيئة الاجواء الانتخابية

2021/01/04 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، الإثنين، أن عمليات القضاء على السلاح المنفلت تهدف لتهيئة الاجواء الانتخابية الآمن والمستقرة للناخبين الذين ينون الادلاء باصواتهم في الانتخابات المبكرة المقبلة.وقال المحنا في حديث متلفز تابعه “النور نيوز”، إن “ستراتيجية وزارة الداخلية في عملياتها ضد السلاح المنفلت تهدف لتأمين جو انتخابي يمكن من …

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