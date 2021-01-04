مجلس التعاون الخليجي يعلق بشأن فتح الحدود بين السعودية وقطر

2021/01/04 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي علق أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الاثنين، على فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية، قبيل انعقاد “قمة” المجلس الثلاثاء. وقال الحجرف بحسب الموقع الرسمي للمجلس، إن “هذه الخطوة تأتي عشية انعقاد الدورة 41 للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس في قمة العلا والتي تنطلق أعمالها غدا الثلاثاء، بعد …

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