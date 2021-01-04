2021/01/04 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين، صيانة وإصلاح انقطاع الإنترنت في مسار أربيل – نينوى بعد تعرض الكابل الضوئي للقطع جراء أعمال خدمية نفذتها بلدية الموصل. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مسار أربيل – موصل قد تعرض إلى قطع نتيجة الأعمال الحفرية التي تقوم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تعلن صيانة وإصلاح انقطاع الإنترنت في مسار أربيل – نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تعلن صيانة وإصلاح انقطاع الإنترنت في مسار أربيل – نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).