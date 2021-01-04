امير قطر يشارك بالقمة الخليجية غدا في السعودية

2021/01/04 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكر الديوان الأميري في قطر أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي ستعقد يوم غد الثلاثاء في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.ويأتي تأكيد مشاركة أمير قطر بعدما أعلن وزير الخارجية الكويتي أن السعودية ستعاود فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر اعتبارا من مساء اليوم الاثنين.وكانت آخر قمة خليجية شارك فيها أمير قطر القمة الـ38 التي استضافتها الكويت في 5 كانون الأول 2017، ولم يشارك في القمتين الـ39 والـ40 اللتين انعقدتا بالسعودية عامي 2018 و2019، وأرسل مبعوثين عنه إلى القمتين./انتهى3

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