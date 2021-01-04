البرازيل تسجل إصابتين بكورونا المتحور

2021/01/04 | 23:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت أمانة الصحة في ولاية ساو باولو البرازيلية اليوم الاثنين عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحور المكتشف في بريطانيا.وأوضحت أن الإصابة الأولى تعود لامرأة تبلغ من العمر 25 عاما من مدينة ساو باولو خالطت وافدين من بريطانيا.أما الإصابة الثانية فسلجت لدى رجل من سكان ساو باولو يبلغ من العمر 34 عاما وكان على اتصال بالمصابة.

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