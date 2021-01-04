2021/01/04 | 23:16 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الخارجية التركية: نرحب بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر والسعودية

الخارجية التركية: قرار فتح الحدود بين قطر والسعودية خطوة مهمة لحل أزمة الخليج المستمرة منذ يونيو 2017

ا ف ب: امير قطر سيشارك في قمة مجلس التعاون التي ستعقد في السعودية

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