2021/01/04 | 23:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وسائل إعلام قطرية رسمية مساء يوم الاثنين، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيحضر القمة الخليجية في السعودية يوم الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية غدا الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمير قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية غدا الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).