2021/01/04 | 23:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يرى مسح حديث أن الانقسام السياسي في الولايات المتحدة يمثل خطراً رئيسياً في العام الجاري حتى مع استمرار الاقتصاد العالمي في خضم أزمة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسح: الانقسام السياسي بالولايات المتحدة أكبر المخاطر في 2021) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسح: الانقسام السياسي بالولايات المتحدة أكبر المخاطر في 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).