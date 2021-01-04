محدث.. النفط يتراجع 2% عند التسوية مع تمديد محادثات

2021/01/04 | 23:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بحوالي 2 بالمائة عند تسوية تداولات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة، مع تأجيل اجتماع "أوبك+" للغد بسبب الانقسام بشأن مستويات الإنتاج.

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