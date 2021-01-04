2021/01/04 | 23:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تعليق إماراتي بعد الإعلان عن اتفاق بين السعودية وقطر لفتح أجواء وحدود البلدين عشية القمة الخلجية، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الأمور تسير "في الاتجاه الصحيح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("في الاتجاه الصحيح".. أول تعليق إماراتي بعد الاتفاق السعودي القطري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("في الاتجاه الصحيح".. أول تعليق إماراتي بعد الاتفاق السعودي القطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).