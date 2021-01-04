أكاديمية ريال مدريد تستعين بمدرب عراقي

2021/01/04 | 23:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قررت أكاديمية نادي ريال مدريد الإسباني في ألمانيا، الاستعانة بمدرب عراقي، لقيادة إحدى فرق الفئات العمرية.

وسيبدأ المدرب العراقي، محمد نوري، عمله في أكاديمية العملاق الإسباني بمدينة هامبورغ الألمانية.

من جهته قال نوري في تدوينة على "فيسبوك": "راح أكون مدرب أكاديمية ريال مدريد في ألمانيا".

يشار إلى ان نوري حاصل على الشهادة التدريبية الأوروبية (B) وشهادة تحليل مباريات من شركة (Die Ligen) المختصة في تحليل مباريات الدوري الألماني الممتاز، وكذلك شهادة تمنحه ممارسة عمل وكيل أعمال للاعبين.

يذكر انه في آذار 2019، استقبل رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي وفد الهيئة الإدارية لمؤسسة نادي ريال مدريد برئاسة، انيگو ارينياس مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمؤسسة النادي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لعبدالمهدي، فان الاخير "أعرب عن بالغ ترحيبه بهذه الزيارة لدورها في تعزيز الجانب الرياضي الذي يحظى بدعم واهتمام الحكومة العراقية ويشكل أحد الوجوه الحضارية والإنسانية بين الشعوب، آملا أن تسهم هذه الزيارة بزيادة التعاون وخدمة العمل الرياضي وتطويره وتنمية هذا القطاع الحيوي الذي ينال اهتمام شريحة كبيرة من العراقيين".

وأضاف أن "رئيس الوزراء بحث مع الوفد مد جسور التواصل وإنشاء مدارس خاصة للأطفال الموهوبين بكرة القدم في عدد من محافظات العراق".

وتابع البيان أن "الوفد ضم الدون كارلوس اسكديرو عضو مجلس إدارة نادي ريال مدريد ونائب الرئيس ومؤسس مؤسسة ريال مدريد، والدكتور اگناثيو بالومو المستشار الطبي والتقني للمؤسسة والمهندس حيدر عبد الكريم الراعي الرسمي للوفد، والكابتن نعيم صدام المستشار الفني لأكاديمية ريال مدريد في العراق".

وتم الإعلان عن افتتاح أكاديمية ريال مدريد في العراق بشكل رسمي في مؤتمر صحفي عقد في بغداد.

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