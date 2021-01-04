2021/01/04 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت أمانة الصحة في ولاية ساو باولو البرازيلية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحور المكتشف في بريطانيا.

وأوضحت أن الإصابة الأولى تعود لامرأة تبلغ من العمر 25 عاما من مدينة ساو باولو خالطت وافدين من بريطانيا.

وتابعت: أما الإصابة الثانية فسجلت لدى رجل من سكان ساو باولو يبلغ من العمر 34 عاما وكان على اتصال بالمصابة.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تسجل إصابتين بفيروس كورونا المتحور) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تسجل إصابتين بفيروس كورونا المتحور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).