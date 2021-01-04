المستشار داوود يصدر توضيحاً بشأن حديثه في فيلم ’بي بي سي’

2021/01/04 | 23:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر هشام داوود، مستشار رئيس الوزراء، توضيحاً بعد ظهوره في فيلم وثائقي أعدته قناة بي بي سي الإخبارية.

داوود قال في بيان اطلع عليه "ناس" (4 كانون الثاني 2020) إن "حديثه خلال الفيلم الوثائقي، لم يكن بصفته مستشاراً لرئيس الوزراء، ولا يعبر عن رؤية رسمية، بل كباحث مختص في الشأن العراقي".

نص البيان:

"ظهرت في وسائل الاعلام اخيراً مقابلة تلفزيونية لي في قناة بي بي سي البريطانية وعرفت فيها كمستشار لرئيس الوزراء واود توضيح التالي :

اولا : المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وانها جرت قبل اكثر من شهرين من بثها.

ثانياً : تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحث واكاديمي مختص في الشأن العراقي ولم اتحدث بصفة رسمية.

ثالثاً: ان ماورد في حديثي ينطلق من كوني باحث استقيت معلوماتي من ابحاث اجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية او مصادرها دقيقة.

وعلى كل ذلك اود التأكيد على التزامي بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، وان اي لبس او سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا.

هشام داوودمستشار رئيس الوزراء للحوار الوطني".

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