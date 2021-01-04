العثور على وكر سري لداعش شمال شرق بعقوبة يستخدم لاخفاء العبوات الناسفة

2021/01/04 | 23:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عثرت قوة امنية على وكر سري للعبوات الناسفة شمال شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطني العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي وبناءا على معلومات استخبارية ضبطت وكرا سريا ضمن قاطع المقدادية شمال شرق بعقوبة يستخدم لاخفاء العبوات الناسفة لغرض نصبها على جانب الطرقات الزراعية لاستهداف القوات الامنية والمدنيين .واضاف ان الجهد الهندسي في الفرقة الخامس للجيش تمكن من رفع العبوات الناسفة دون حادث يذكر ./انتهى

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