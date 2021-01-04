الاتصالات : انقطاع الإنترنيت في مسار أربيل - نينوى بعد تعرض الكابل الضوئي للقطع

2021/01/04 | 23:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني أن مسار أربيل - موصل قد تعرض إلى قطع نتيجة الحفريات التي تقوم بها دائرة بلدية الموصل.وقال في بيان صحفي : تم صدور امر وزاري لمعالجة هذا القطع وبالسرعة الممكنة ومتابعة أعمال صيانة مسارات الكابل الضوئي وإجراء عمليات التصليح وإعادة تأهيل المسارات التي تتعرض للقطوعات حفاظا على البنى التحتية ولضمان استمرارية وديمومة العمل.واضاف : باشرت كوادر شعبة التراسل في محافظة نينوى بإصلاح عارضة قطع الكابل الضوئي على مسار أربيل _موصل في منطقة حي القدس وقد تم إنجاز العمل وإصلاح العارض وإعادة الخدمة بوقت قياسي.واشار المشهداني الى : الإيعاز إلى الشعبة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق دائرة بلدية الموصل ./انتهى3

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