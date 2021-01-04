2021/01/04 | 23:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} على وقع الأحداث المتصاعدة في العراق منذ أشهر، وبعد عشرات عمليات الاستهداف التي طالت السفارة الأميركية ببغداد وأرتال الدعم اللوجستي والقواعد الأميركية طيلة الأشهر الماضية، يحتدم الجدل حول العلاقة التي ستضبط إيقاع التعامل بين واشنطن وبغداد بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيدا للبيت الأبيض يوم 20 من الشهر الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيناريوهات المتوقعة لتعامل بايدن مع العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيناريوهات المتوقعة لتعامل بايدن مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).