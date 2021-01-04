مدرب الكرخ: مباراة الجوية تحدٍ كبير لنا

2021/01/04 | 23:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مدرب الكرخ، أحمد عبد الجبار، إن مواجهة القوة الجوية، الأربعاء المقبل، في الدوري الممتاز، تمثل تحديا كبيرا للاعبيه، الذين تطغي عليهم الصبغة الشبابية.

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