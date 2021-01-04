بريطانيا تفرض إغلاقاً شاملاً للمرة الثالثة لمكافحة تفشي الوباء

2021/01/04 | 23:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة ستفرض إغلاقًا وطنيًا شاملاً للمرة الثالثة، لاحتواء تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.وأضاف جونسون

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