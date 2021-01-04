السعودية وقطر تتفقان على لم الشمل وإنهاء الخلاف

2021/01/04 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتفقت السعودية وقطر، الاثنين، على "لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة"، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، اعتبارا من مساء اليوم، بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات ونصف.

وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، اليوم، (4 كانون الثاني 2021)، أن "أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة"، كما تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة.

كما وأعلنت الكويت عن الاتفاق على التوقيع على "بيان العلا"، مؤكدة أنه سيكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية.

يشار إلى ان السعودية تستضيف القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي غدا الثلاثاء في مدينة العلا.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد ولي العهد السعودي، أن "قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وأضاف، أن "سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها".

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام قطرية رسمية مساء اليوم الاثنين، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيحضر القمة الخليجية في السعودية يوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل الإعلام عن الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد يوم غد الثلاثاء في محافظة العلا بالسعودية.

من جهته رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.

كما ورحبت وزارة الخارجية التركية بالقرار معتبرته "خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017"، معربة عن أملها بأن "يحل هذا الخلاف بشكل شامل ودائم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول، وأن ترفع العقوبات الأخرى عن الشعب القطري على الفور".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بإدارة ترمب التوصل إلى انفراجة في النزاع بين قطر والسعودية وبلدان أخرى وأن التوقيع على إتفاق لإنهاء الخلاف سيكون الثلاثاء.

وأكد المسؤول أن الاتفاق يقضي برفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر الحصار عن قطر وبتخلي الدوحة عن الدعاوى القضائية المرتبطة به.

وأعلن أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر ساعد في التفاوض على الاتفاق وسيحضر مراسم التوقيع مع اثنين من المسؤولين الآخرين.

ومنذ 5 حزيران 2017 تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

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