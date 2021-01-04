بالوثيقة: الصابئة المندائيون يوجهون نداء لمقتدى الصدر

2021/01/04 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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دعا رئيس كتلة الصابئة المندائيين، نوفل الناشي، الاثنين، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدخل لارجاع "املاكهم وعقاراتهم المغصوبة" من قبل مجموعات خارجة عن القانون، اسوة بتلك التي شكلها تجاه المسيحين.

وقال الناشي في بيان تلقى ان ار تي نسخة منه، اليوم (4 كانون الثاني 2020)، انه "اطلعنا على دعوتكم الكريمة بتشكيل لجنة خاصة لتلقي شكاوي المسيحيين الخاصة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة من قبل الخارجين عن القانون".

واضاف، ان "ما يعانيه ابناء طائفة الصابئة المندائيين داخل العراق وخارجـه لايقل عن معاناة (اولاد خالتنا) من التجاوز على العقارات والأملاك والاراضي وحتى الأموال من قبل الخارجين عن القانون والبعض (ممن يدعي الانتماء لتياركم) أو التيارات الأخرى".

واوضح، ان أن "هذه التجاوزات المستمرة ضد ابناء الاقليات دفعتهم للهجرة خارج العراق لكون القانون اصبح شكلي في ظل انتشار السلاح وسطوة المليشيات خارج اطار الدولة".





والتمس الناشي من الصدر "بشمول عقارات واملاك وأراضي وأموال ابناء الطائفة ضمن لجنتكم المشكلة لأرجاع الحـق لأصحابه الشرعيين لنضيق الخناق عل كل متجاوز يدعي أنه يأتمر بتجاوزه بالامر منكم".

جدير بالذكر ان المندائية تعد أقدم ديانة موحدة عرفتها البشرية، نشأت في أرض وادي الرافدين وتحديدا في جنوب العراق في مدينة "أور" والمناطق السهلية القريبة من الأهوار والأنهار التي ترتبط طقوس هذه الديانة بها.

ورغم غياب الإحصائيات الرسمية بخصوص عدد أبناء الطائفة المندائية في العراق إلا أن عددهم كان يقدر سابقا بنحو 1500 عائلة في جنوب العراق فقط، لم يبق منهم سوى بضع مئات حاليا.

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