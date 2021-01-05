جونسون يعلن الإغلاق التام في بريطانيا

2021/01/05 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إغلاقا عاما ثالثا في بريطانيا ، داعيا المواطنين الى التزام المنازل لاحتواء الفيروس المتحور الأكثر عدوى من كورونا الأم.

وقال جونسون في كلمة متلفزة: "يجب أن ندخل في إغلاق وطني جديد وهو أمر صعب لكنه كاف لاحتواء الفيروس المتحور..



هذا يعني أن الحكومة تطلب مرة أخرى من السكان البقاء في المنزل".

وأعلن أنه سيتم إغلاق جميع المدارس والجامعات واستمرار التعليم عن بعد حتى منتصف شباط، كما يجب على جميع المطاعم والحانات وأماكن الضيافة الأخرى إغلاق أبوابها اعتبارا من الغد، في حين أن المطاعم ستكون قادرة على بيع الطعام للتسليم أو الوجبات الجاهزة دون بيع الكحول، داعيا المواطنين إلى اتباع القواعد الجديدة.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 2713563، وإجمالي حالات الوفاة 75431.

المصدر: RT

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