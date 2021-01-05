اصابة شخص بطلق ناري اثر مشاجرة داخل مقهى في الرفاعي

2021/01/05 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاثنين، بان شخصا اصيب اثر مشاجرة داخل مقهى في قضاء الرفاعي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة وقعت بين شخصين داخل مقهى قرب مركز الشباب في قضاء الرفاعي، تطورت لاستخدام السلاح ما ادى الى اصابة احد الجالسين بطلق ناري".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستئفى قريب لتلقي العلاج، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن مطلق النار".

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