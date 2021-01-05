2021/01/05 | 00:07 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المدرب حسن احمد اتفاقه بشكل نهائي مع نادي الطلبة لقيادة الفريق في الموسم الكروي الجاري.

ويساعد احمد في الكادر التدريبي للانيق كل من بهاء كاظم و حيدر ابوعجة ، فيما سيكون سعد ناصر مدرباً للحراس.

احمد سيقود الانيق بعد مباراته في الجولة 13 والتي ستكون امام اربيل .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً حسن احمد مدرباً لنادي الطلبة 7 SKY TV.

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