تركيا تعلن موقفها من عودة العلاقات بين السعودية وقطر

2021/01/05 | 00:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رحبت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، بقرار فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية.

وقالت الوزارة في بيان تابعه "ناس"، (4 كانون الثاني 2020)، "نرحب بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر والمملكة العربية السعودية اعتبارا من هذا المساء".

ولفتت إلى أن "هذا التطور يمثل خطوة هامة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ حزيران/يونيو 2017".

وثمنت الوزارة "جهود اللاعبين الدوليين الذين ساهموا عبر أنشطة الوساطة التي قاموا بها في التوصل إلى هذا القرار، وفي مقدمتهم دولة الكويت"، مؤكدة أن تلك الجهود "تستحق التقدير".

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالتوصل إلى "حل دائم وشامل لهذا النزاع يقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول، ورفع بقية الإجراءات العقابية عن الشعب القطري بأسرع وقت".

وأكدت على أن "تركيا التي تعد شريكة استراتيجية لمجلس التعاون الخليجي وتولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الخليج ستواصل دعم كافة الجهود التي تصب في هذا الإطار".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الاثنين، إنهم أمام "قمة تاريخية في العُلا تُعاد من خلالها اللحمة الخليجية".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (4 كانون الثاني 2021)، "نحرص عبرها أن يكون أمن وإستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى".

وتابع قائلا: "أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

وعلق أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الاثنين، على فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية، قبيل انعقاد "قمة" المجلس الثلاثاء.

وقال الحجرف بحسب الموقع الرسمي للمجلس، إن "هذه الخطوة تأتي عشية انعقاد الدورة 41 للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس في قمة العلا والتي تنطلق أعمالها غدا الثلاثاء، بعد اتصالات هاتفية أجراها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مع كل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية مساء اليوم".

وتابع "هذه الخطوة تعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة والتي تنعقد في ظل ظروف استثنائية ويعلق عليها أبناء مجلس التعاون الكثير من الآمال بهدف تعزيز قوة المجلس وتماسكه والحفاظ على مكتسباته وقدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات".

وقال إن "أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة ويتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط".

واتفقت السعودية وقطر، الاثنين، على فتح كافة الحدود والاجواء بينهما، قبيل ساعة من عقد "القمة الخليجية".

ونقلت قناة "الجزيرة" سلسلة اخبار عاجلة، تابعها "ناس"، (4 كانون الاول 2021)، مفادها أن "أمير الكويت أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر وولي العهد السعودي من أجل توقيع بيان قمة العلا"، مبينة أنه "تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم".

واشارت الى أنه "تم الاتفاق على فتح كامل الحدود بين قطر والسعودية بدءا من مساء اليوم، وتم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة".

وقال ولي العهد السعودي، إن "قمة مجلس التعاون ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم التطلعات نحو لم الشمل والتضامن".

وفي تطور لاحق، أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر سيرأس وفد بلاده للمشاركة في قمة مجلس التعاون غدا في السعودية.

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