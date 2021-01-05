بيان من هشام داوود بشأن ما تم عرضه بمقابلة تلفزيونية

2021/01/05 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اصدر مستشار رئيس الوزراء، هشام داوود، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن ما تم عرضه بمقابلة تلفزيونية.وقال داوود في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ظهرت في وسائل الاعلام اخيراً مقابلة تلفزيونية لي في قناة بي بي سي البريطانية وعرفت فيها كمستشار لرئيس الوزراء واود توضيح التالي:

اولا : المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وانها جرت قبل اكثر من شهرين من بثها.

ثانياً : تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحث واكاديمي مختص في الشأن العراقي ولم اتحدث بصفة رسمية.

ثالثاً: ان ماورد في حديثي ينطلق من كوني باحث استقيت معلوماتي من ابحاث اجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية.وبين أنه "على كل ذلك اود التأكيد على التزامي بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، وان اي لبس او سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا".

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