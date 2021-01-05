أوبك+ تستأنف المحادثات غدا الثلاثاء

2021/01/05 | 00:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تستأنف أوبك+ محادثاتها يوم غدا الثلاثاء بعدما وصلت إلى طريق مسدود بشأن مستويات إنتاج النفط في شباط مع معارضة السعودية ضخ المزيد من الخام.وذكر مصدر في المنظمة ان : سبب الخلاف إغلاقات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في حين قادت روسيا دعوات إلى زيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.واضاف : اتخذ القرار غير المعتاد لتمديد المفاوضات إلى يوم ثان بعد مناقشة استمرت ثلاث ساعات في اجتماع افتراضي لمجموعة أوبك+ التي تضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجين آخرين للنفط من بينهم روسيا.ومن المقرر استئناف المفاوضات الساعة 1730 بتوقيت بغداد غدا الثلاثاء.وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن روسيا وقازاخستان أيدتا زيادة الإنتاج في حين اقترح العراق ونيجيريا ودولة الإمارات العربية إبقاء الإنتاج مستقرا.وحذر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو يوم الأحد خبراء أوبك+ من مخاطر نزولية تواجه سوق النفط./انتهى3

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