2021/01/05 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوروبا تعد القرار الايراني خرقاً للاتفاق النووي واشنطن- مرسي ابو طوق قررت وزارة الدفاع الأميركية إبقاء حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» في الخليج بدلاً من إعادتها إلى الولايات المتحدة، متحدثة عن «تهديدات» أطلقتها إيران ضد الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين. وقال وزير الدفاع الأميركي بالإنابة كريستوفر ميلر في بيان نشر مساء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تزيد تخصيب اليورانيوم وحاملة الطائرات الأمريكية تمدد مهمتها في الخليج ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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