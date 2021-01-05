إيران‭ ‬تزيد‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬وحاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تمدد‭ ‬مهمتها‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬

2021/01/05 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوروبا‭ ‬تعد‭ ‬القرار‭ ‬الايراني‭ ‬خرقاً‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬ واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ قررت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركية‭ ‬إبقاء‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬نيميتز‮»‬‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬إعادتها‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬متحدثة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تهديدات‮»‬‭ ‬أطلقتها‭ ‬إيران‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأميركيين‭.‬ وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬بالإنابة‭ ‬كريستوفر‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬مساء‭ […]

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