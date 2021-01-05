القمة الخليجية في الزمن الصعب

2021/01/05 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لم يعد الخليج الساخن في ملفاته المختلفة يحتمل استمرار الازمة الخليجية يوماً واحداً أكثر من هذه السنوات الثلاث التي استغرقتها، وازداد فيها النفوذان الايراني والتركي عبر صيغ الاتفاقات الاقتصادية المفاجئة أو التعاون العسكري المباشر.القمة الخليجية التي تستضيفها السعودية مناسبة لتأمل هذا الجانب المهم من الوضع العربي بعيون منفتحة على كل الاحتمالات […]

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