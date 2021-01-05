السعودية تعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر

2021/01/05 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت‭ ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ ‭ ‬تستقبل‭ ‬السعودية‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الجديدة‭ ‬وسط‭ ‬اجواء‭ ‬من‭ ‬الاجابية‭ ‬والتفاؤل‭ ‬بانهاء‭ ‬النزاعات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬اعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلي‭ ‬التعاون‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬الصباح‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬ستعيد‭ ‬فتح‭ ‬أجوائها‭ ‬وحدودها‭ ‬البرية‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الأزمة‭ ‬الخليجية‭.‬ وقال‭ ‬الوزير‭ […]

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