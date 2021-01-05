دراسة طبية تكشف وهم

2021/01/05 | 00:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يلجأ بعض الناس إلى السجائر الإلكترونية ظنا بأنهم يقللون الضرر الناجم عن "التدخين التقليدي"، لكن ما يراهنون عليه ليس سوى "وهم كبير"، بحسب دراسة طبية حديثة.

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