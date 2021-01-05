بريطانيا تعلن فرض الإغلاق الشامل مجددا

2021/01/05 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء الاثنين، فرض "إغلاق" جديد في مختلف أنحاء إنكلترا بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المتحور الأسرع انتقالا.

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