مستشار الكاظمي يصدر توضيحا بشأن حديثه بمقابلة تلفزيونية

2021/01/05 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أصدر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الحوار الوطني هشام داوود، توضيحا بشأن حديثه في مقابلة تلفزيونية.

وقال داوود في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: انه "ظهرت في وسائل الاعلام اخيراً مقابلة تلفزيونية لي في قناة بي بي سي البريطانية وعرفت فيها كمستشار لرئيس الوزراء"، مبينا ان "المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وانها جرت قبل اكثر من شهرين من بثها".

واضاف: "تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحث واكاديمي مختص في الشأن العراقي ولم اتحدث بصفة رسمية"، مؤكدا ان "ماورد في حديثي ينطلق من كوني باحث استقيت معلوماتي من ابحاث اجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية".

وشدد على التزامه بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، لافتا الى ان اي لبس او سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا.

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